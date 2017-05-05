ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси за оскорбление судьи

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ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси за оскорбление судьиСпорт 5 мая, 16:06
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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) снял четырехматчевую дисквалификацию с аргентинского форварда Лионеля Месси за оскорбление судьи. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В конце марта ФИФА объявила о четырехматчевой дисквалификации Месси за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного этапа чемпионата мира с командой Чили.
Апелляция Ассоциации футбола Аргентины по делу Месси была рассмотрена в четверг. В сообщении ФИФА отмечается, что апелляционный комитет считает поведение Месси неподобающим, однако было решено, что имеющихся доказательств недостаточно для того, чтобы применить к нему санкции в соответствии с кодексом организации. Дисквалификация и штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков были сняты, что позволит форварду сыграть в оставшихся матчах сборной Аргентины в отборе на чемпионат мира 2018 года в России против команд Уругвая, Венесуэлы, Перу и Эквадора.
Матч Аргентина - Чили прошел 23 марта в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч забил Месси, реализовавший на 16-й минуте пенальти. Бразильские арбитры, обслуживавшие встречу, отметили, что не слышали никаких оскорблений со стороны нападающего. Месси же заявил, что действительно выругался, но его слова были адресованы не арбитру.