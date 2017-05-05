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Федор Емельяненко заявил о большой конкуренции среди российских бойцов ММА

Спорт
5 мая, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В чемпионате России, который пройдет 10 и 11 мая в Ростове-на-Дону, примут участие более 120 спортсменов из 79 регионов

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко заявил о возрастающей конкуренции среди российских бойцов. Об этом Емельяненко заявил пресс-службе организации.

"В этом году чемпионат России пройдет c 9 по 12 мая в Ростове-на-Дону, это большая честь для Союза ММА России и всех спортсменов собраться в городе воинской славы в день Победы в Великой Отечественной войне, посетить памятник- стелу "Освободителям Ростова", отдать дань памяти героям, защищавшим Родину, - приводит слова Емельяненко пресс- служба Союза ММА России. - Очень важно, что чемпионат России объединяет спортсменов из каждого региона нашей страны, участие в турнире такого уровня - значимое и очень важное событие в карьере каждого спортсмена. Именно здесь пройдет отбор на чемпионат мира и Европы. С каждым годом конкуренция между спортсменами растет, и молодые ребята уверенно наступают на пятки признанным чемпионам".

"Уверен, что после этого чемпионата мы впишем в летопись мирового ММА новые имена", - добавил Емельяненко.

В чемпионате России примут участие более 120 спортсменов из 79 регионов.

Соревнования пройдут 10 и 11 мая в Ростове-на-Дону.

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