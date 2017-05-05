Барабанов сыграет в звене с Мозякиным в первом матче сборной России на ЧМ со шведами

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Стал известен состав сборной России на стартовый матч чемпионат мира по хоккею с командой Швеции.

В звене с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачевым сыграет Александр Барабанов.

Встреча состоится в пятницу в Кельне (начало - 17:15 мск).

Состав команды по звеньям выглядит следующим образом:

вратари - Андрей Василевский (Илья Сорокин);

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Плотников;

Виктор Антипин - Антон Белов, Артемий Панарин - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;

Иван Проворов - Андрей Миронов, Никита Гусев - Владислав Наместников - Никита Кучеров;

Артем Зуб, Сергей Мозякин - Владимир Ткачев - Александр Барабанов.

Капитан команды - Мозякин, ассистенты - Белов и Шипачев.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне.