Барабанов сыграет в звене с Мозякиным в первом матче сборной России на ЧМ со шведами

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КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Стал известен состав сборной России на стартовый матч чемпионат мира по хоккею с командой Швеции.
В звене с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачевым сыграет Александр Барабанов.
Встреча состоится в пятницу в Кельне (начало - 17:15 мск).
Состав команды по звеньям выглядит следующим образом:
Капитан команды - Мозякин, ассистенты - Белов и Шипачев.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне.