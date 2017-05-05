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Барабанов сыграет в звене с Мозякиным в первом матче сборной России на ЧМ со шведами

Спорт
5 мая, 16:23 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Встреча состоится в пятницу в Кельне, начало - 17:15 мск

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Александр Барабанов (на первом плане)

Александр Барабанов (на первом плане)

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Стал известен состав сборной России на стартовый матч чемпионат мира по хоккею с командой Швеции.

В звене с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачевым сыграет Александр Барабанов.

Встреча состоится в пятницу в Кельне (начало - 17:15 мск).

Состав команды по звеньям выглядит следующим образом: 

  • вратари - Андрей Василевский (Илья Сорокин); 
  • Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Плотников;
  • Виктор Антипин - Антон Белов, Артемий Панарин - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;
  • Иван Проворов - Андрей Миронов, Никита Гусев - Владислав Наместников - Никита Кучеров;
  • Артем Зуб, Сергей Мозякин - Владимир Ткачев - Александр Барабанов.

Капитан команды - Мозякин, ассистенты - Белов и Шипачев.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне.

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