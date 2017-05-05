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Минспорт удовлетворительно оценил выступление керлингистов в прошедшем сезоне

Спорт
5 мая, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Мужская сборная России на мировом первенстве проиграла все 11 матчей и заняла последнее место на турнире, женская команда впервые в истории завоевала серебряные медали чемпионата мира

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министерство спорта РФ удовлетворительно оценило выступление российских керлингистов в прошедшем сезоне. Об этом журналистам заявил заместитель министра спорта Сергей Косилов.

"Итоги удовлетворительные", - сказал Косилов.

В пятницу прошел экспертный совет по керлингу при Министерстве спорта РФ. Мужская сборная России на мировом первенстве в Калгари проиграла все 11 матчей и заняла последнее место на турнире. Женская национальная команда впервые в истории завоевала серебряные медали мирового первенства. Данный результат позволил национальной команде завоевать путевку на Игры-2018.

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