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Мэрайя Кэри выступит с концертом на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Спорт
5 мая, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Также гостями этапа станут Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas

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Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри

© EPA/MARK DAMON

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Американская певица Мэрайя Кэри выступит с концертом на Гран-при Азербайджана чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Концерт 47-летней певицы состоится 25 июня. Ранее было объявлено, что 24 июня в Баку выступят американская исполнительница Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas. Гран-при Азербайджана пройдет 23-25 июня.

Мэрайя Кэри является одной из самых успешных певиц в истории поп-музыки, ее альбомы проданы общим тиражом более 200 млн копий. Она является обладательницей многих наград, включая пять премий "Грэмми". В 1998 году Кэри признали самой коммерчески успешной певицей десятилетия. В августе 2015 года певица была удостоена именной звезды на Аллее славы Голливуда.

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