Дадонов ведет переговоры с несколькими клубами НХЛ, включая "Вегас"

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий санкт-петербургского клуба СКА Евгений Дадонов ведет переговоры с рядом команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включая "Вегас Голден Найтс". Об этом ТАСС сообщил агент форварда Владимир Зоркин.

В пятницу бывший партнер Дадонова по СКА Вадим Шипачев заключил контракт с "Вегас Голден Найтс" сроком на два года. Шипачев стал вторым игроком в составе нового клуба НХЛ. Ранее был подписан контракт с 21-летним нападающим Ридом Дюком.

"Евгений ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, не только с "Вегасом". Но пока конкретики нет. Когда наступит ясность? Все может решиться в любое время", - сказал Зорин.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел за СКА 53 матча, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.