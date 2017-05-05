Дадонов ведет переговоры с несколькими клубами НХЛ, включая "Вегас"

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МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий санкт-петербургского клуба СКА Евгений Дадонов ведет переговоры с рядом команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включая "Вегас Голден Найтс". Об этом ТАСС сообщил агент форварда Владимир Зоркин.
В пятницу бывший партнер Дадонова по СКА Вадим Шипачев заключил контракт с "Вегас Голден Найтс" сроком на два года. Шипачев стал вторым игроком в составе нового клуба НХЛ. Ранее был подписан контракт с 21-летним нападающим Ридом Дюком.
"Евгений ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, не только с "Вегасом". Но пока конкретики нет. Когда наступит ясность? Все может решиться в любое время", - сказал Зорин.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел за СКА 53 матча, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.