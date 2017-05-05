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Велогонщик Дуюнов выиграл пролог многодневки "Пять колец Москвы"

Спорт
5 мая, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Вторым стал Максим Сухов, третье место занял Владимир Ильченко

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Владислав Дуюнов стал победителем пролога многодневной шоссейной велогонки "Пять колец Москвы".

Дуюнов быстрее всех преодолел дистанцию пролога в 3,8 км на трассе около гребного канала "Крылатское". Вторым стал Максим Сухов, третье место занял Владимир Ильченко.

Первый этап гонки пройдет в субботу на велотрассе "Крылатское", его протяженность составит 136 километров. 7 мая маршрут будет продолжен в районе Лужников - по улице Косыгина и на Воробьевых горах (149,5 км). 8 мая участникам предстоит преодолеть 117,6 км по "Кленовскому кольцу" в подмосковной деревне Жохово, а 9 мая состоится заключительный и самый продолжительный этап - в Крылатском на 163,2 км.

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