Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом, как передает агентство AP, глава российского государства заявил, отвечая на вопросы британского журналиста, автора "Официальной истории Олимпийских игр и МОК" Дэвида Миллера.

"Я бы говорил о России вообще, а не только о Москве. Не только столица нашей страны, но ряд других городов потенциально готовы провести летнюю Олимпиаду. Есть Сочи, конечно, но еще есть Санкт-Петербург, возможно, Казань. Мы не собираемся пока делать никаких конкретных заявлений", - заявил глава российского государства.

Он напомнил, что в Сочи были успешно проведены зимние Олимпийские игры 2014 года. "Но я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду", - сказал президент России.

Отвечая на вопрос о том, что Путин думает о шансах Лос-Анджелеса принять Олимпиаду-2028, российский лидер отметил, что "не мы должны оценивать шансы городов". "Это должен делать МОК; США - одна из мировых спортивных сверхдержав, и, как мне кажется, у них прекрасные шансы добиться чести провести Игры. Общеизвестно, что в Лос-Анджелесе проводились Игры в 1984 году, но команда СССР в них, к сожалению, не участвовала. Также как и команда США, которая не приехала в Москву в 1980 году".

"Никто от этого не выиграл", - отметил глава российского государства.