Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19-21 мая

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) 19-21 мая обсудит восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МПК.
Ранее ПКР отправил в Международный паралимпийский комитет отчет о выполнении критериев восстановления.
"19-21 мая в Барселоне пройдет заседание правления МПК, где будет обсуждаться процесс восстановления. Контактная группа доложит о прогрессе в данном процессе", - сказал собеседник агентства.
7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.