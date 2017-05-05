Российская теннисистка Павлюченкова вышла в финал турнира в Рабате

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Рабате (Марокко) с призовым фондом свыше $220 тысяч.

В полуфинале Павлюченкова, которая является первой "ракеткой" турнира, обыграла итальянку Сару Эррани со счетом 6:4, 6:0.

В финале Павлюченкова встретится с победительницей противостояния между итальянкой Франческой Скьявоне и Варварой Лепченко, представляющей США.