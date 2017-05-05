Путин высказался против политизации спорта

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Спорт должен оставаться вне политики, иначе принципы справедливости будут нарушены. Об этом, как передает агентство AP, президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы британского журналиста, автора "Официальной истории Олимпийских игр и МОК" Дэвида Миллера.

"Я всегда был против попыток поставить спорт в какой-то социальный или политический контекст", - отметил глава российского государства. "Спорт - это отдельная и уникальная сфера человеческой деятельности, которая существует по своим законам и принципам, он не имеет ничего общего с политической повесткой и не должен иметь", - убежден он. "Когда политика вмешивается в спорт, происходят несправедливые вещи, как, например, история с российскими паралимпийцами, которым запретили участвовать в международных соревнованиях, хотя они имели на это полное право наравне с другими", - сказал Путин.

"Как только стало понятно, что наши атлеты пропустят Паралимпийские игры в Рио 2016 года, хотя никакой их вины в этом не было, я принял решение встретиться со спортсменами", - рассказал президент. "Я хотел поддержать их, просто поговорить с ними, после той встречи я испытал за них гордость, потому что было очевидно, что они не собираются сдаваться, они примут этот вызов", - поделился президент.

При этом Путин выразил уверенность в том, что "Россия была и всегда будет одним из мировых лидеров в спорте". "Наши спортсмены показывают отличные результаты на международных соревнованиях, устанавливают мировые рекорды и завоевывают золотые медали", - напомнил он. "Как и в других странах, у нас были свои взлеты и падения в спортивных результатах, но это ни в коей мере не ставит под сомнение статус России как одного из лидеров мирового спорта", - заявил Путин.