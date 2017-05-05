Австриец Пестльбергер выиграл первый этап многодневки "Джиро д'Италия"

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Австрийский велогонщик Лукас Пестльбергер из команды Bora-Hansgrohe стал победителем первого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 206 км за 5 часов 13 минут 35 секунд.
Второе место занял австралиец Калеб Эван (ORICA-Scott), третьим финишировал Андре Грайпель из Германии (Lotto Soudal). Следующий этап пройдет 6 мая.
Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.