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Австриец Пестльбергер выиграл первый этап многодневки "Джиро д'Италия"

Спорт
5 мая, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Второе место занял австралиец Калеб Эван, третьим финишировал Андре Грайпель из Германии

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Лукас Пестльбергер

Лукас Пестльбергер

© EPA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Австрийский велогонщик Лукас Пестльбергер из команды Bora-Hansgrohe стал победителем первого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 206 км за 5 часов 13 минут 35 секунд.

Второе место занял австралиец Калеб Эван (ORICA-Scott), третьим финишировал Андре Грайпель из Германии (Lotto Soudal). Следующий этап пройдет 6 мая.

Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.

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