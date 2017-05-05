Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Волейбольный клуб "Газпром-Югра" будет оштрафован за поведение гендиректора Хабибуллина

Спорт
5 мая, 19:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Руководитель клуба отсутствовал на общем сборе участников "Финала шести" чемпионата России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сургутский волейбольный клуб "Газпром-Югра" будет оштрафован за отсутствие генерального директора Рафаила Хабибуллина на общем сборе участников "Финала шести". Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Жаль, что нет Рафаила Хабибуллина. Считаю это неуважением, клуб будет оштрафован", - заявил Яременко.

"Финал шести" чемпионата России пройдет в Москве с 5 по 11 мая. "Уверен, что зрители придут на эти матчи, очень острые встречи среди равных по амбициям соперников. Хочу отметить московское "Динамо", которое сделало очень много для организации этого турнира. Формат шести команд - новый для чемпионата России, может, и не самый удачный, но получится настоящий волейбольный праздник", - добавил Яременко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в Фетхие
2
В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"
3
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
4
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в Крыму
5
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы
6
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
7
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
Темы дня
Загрузка...
Реклама