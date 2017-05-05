Волейбольный клуб "Газпром-Югра" будет оштрафован за поведение гендиректора Хабибуллина

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сургутский волейбольный клуб "Газпром-Югра" будет оштрафован за отсутствие генерального директора Рафаила Хабибуллина на общем сборе участников "Финала шести". Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Жаль, что нет Рафаила Хабибуллина. Считаю это неуважением, клуб будет оштрафован", - заявил Яременко.

"Финал шести" чемпионата России пройдет в Москве с 5 по 11 мая. "Уверен, что зрители придут на эти матчи, очень острые встречи среди равных по амбициям соперников. Хочу отметить московское "Динамо", которое сделало очень много для организации этого турнира. Формат шести команд - новый для чемпионата России, может, и не самый удачный, но получится настоящий волейбольный праздник", - добавил Яременко.