Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира

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КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в серии буллитов в своем первом матче на чемпионате мира, который стартовал в пятницу в Кельне и Париже. Основное время игры и овертайм завершились со счетом 1:1.
Встреча группы А прошла в Кельне на "Ланксесс-Арене". В составе россиян шайбу забросил Сергей Андронов (44-я минута). У шведов отличился Элиас Линдхольм (15). Победный буллит на счету Артемия Панарина.
Следующий матч россияне проведут 7 мая против команды Италии, начало в 13:15 мск.