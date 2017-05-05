Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в серии буллитов в своем первом матче на чемпионате мира, который стартовал в пятницу в Кельне и Париже. Основное время игры и овертайм завершились со счетом 1:1.

Встреча группы А прошла в Кельне на "Ланксесс-Арене". В составе россиян шайбу забросил Сергей Андронов (44-я минута). У шведов отличился Элиас Линдхольм (15). Победный буллит на счету Артемия Панарина.

Следующий матч россияне проведут 7 мая против команды Италии, начало в 13:15 мск.