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Мутко: победа над шведами придаст уверенности сборной России по хоккею

Спорт
5 мая, 19:46 UTC+3 НОВИ-САД корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам вице-премьера, для старта турнира российская сборная провела хороший матч

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Антон Новодережкин/ТАСС

НОВИ-САД /Сербия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по хоккею хорошо сыграла в матче группового этапа чемпионата мира с командой Швеции, победа добавит ей уверенности. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал по телефону вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертайме победитель выявлен не был. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.

"У нас молодая команда, и сегодня она здорово сыграла в матче с серьезным соперником, особенно в третьем периоде. Блестящую шайбу забросил (Артемий) Панарин. Для старта наша сборная провела хороший матч, победа придаст ей уверенности, надеюсь, что в дальнейшем команда будет только прибавлять, что результаты будут еще лучше. Только вперед!", - сказал Мутко.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье против команды Италии, начало в 13:15 мск.

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