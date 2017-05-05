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"Армавир" подаст апелляцию на дисквалификацию футболиста Мязина, толкнувшего судью

Спорт
5 мая, 19:57 дата обновления: 5 мая, 20:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

КДК РФС в четверг дисквалифицировал 29-летнего форварда на полгода

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МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Армавир" подаст апелляцию на дисквалификацию нападающего Андрея Мязина, толкнувшего судью. Об этом ТАСС рассказал президент "Армавира" Валентин Климко.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) в четверг дисквалифицировал 29-летнего Мязина на полгода в связи с инцидентом в матче чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Ротором-Волгоград" и "Армавиром", который состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 72-й минуте перед тем, как показать Мязину желтую карточку за нарушение правил, главный судья встречи Сергей Смирнов, как утверждает "Армавир", толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой.

"Конечно, мы будем подавать апелляцию на дисквалификацию нашего игрока. Наши юристы уже работают над этим", - сказал Климко.

"Если бы наша команда проиграла, я бы даже не стал жаловаться на арбитра матча, но ребята и тренерский штаб проявили характер, победили, а я, как президент клуба, должен их во всем защищать. Мне все равно, кого обижают: уборщицу клуба, футболиста или тренера. Это моя работа", - подчеркнул президент "Армавира".

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Эпизод с удалением Мязина будет рассмотрен дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС.

"Мне очень приятно, что сегодня (Андрей) Бутенко (председатель судейского комитета РФС. - Прим. ТАСС) сообщил, что инцидент со Смирновым будет рассмотрен комиссией по судейству. Мы понаблюдаем, какое решение будет принято. За этим следит сейчас вся страна, РФС - общественная организация, и общество за этим следит. Посмотрим на их выводы, я все-таки надеюсь, что там работают нормальные порядочные люди", - сказал Климко.

По мнению президента "Армавира", председателю КДК РФС Артуру Григорьянцу следует подать в отставку. "Мы не будем жаловаться на КДК, жаловаться - это удел слабых. Если он (Григорьянц) порядочный человек, тогда должен подать в отставку", - сказал Климко.

"Армавир" на клубном сайте опубликовал видеоролик под названием "Пять пунктов лжи в интервью председателя КДК". В видеоролике, в частности, говорится, что Мязин не бил головой судью Смирнова, на основании чего игрок получил полугодичную дисквалификацию.

На просьбу прокомментировать информацию, содержащуюся в видеоролике, Григорьянц ответил: "Скажу только одно: каждая сторона имеет право обжаловать решение КДК в апелляционном комитете РФС и в Спортивном арбитражном суде. Работать нужно в правовом поле в соответствии с нормами регламента".

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