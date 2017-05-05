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Фазель: хоккеисты сборной России лучше провели концовку матча, чем шведы

Спорт
5 мая, 20:18 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов - 2:1

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Рене Фазель

Рене Фазель

© Артем Коротаев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России лучше провели концовку стартового матча чемпионата мира против команды Швеции. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов - 2:1. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.

"Как вы могли видеть, 18 тысяч зрителей вставали, когда обе команды имели шансы забить в овертайме, - сказал Фазель. - Хоккей - это эмоции, как и для любой игры, для зрителей это было здорово. В последнем периоде российские игроки часто бросали, и они выглядели гораздо лучше. Ну, а буллиты - это всегда лотерея, но, как мне кажется, россияне в последние 20 минут выглядели лучше".

Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая (начало игры в 13:15 мск).

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