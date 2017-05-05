Бывший чемпион мира по боксу Градович выиграл у колумбийца Беррио в Екатеринбурге

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион мира россиянин Евгений Градович завоевал титул Интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 55,22 кг. В 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у колумбийца Уго Беррио по очкам.

Всего на счету 30-летнего россиянина теперь 23 победы (9 - нокаутом), два поражения и одна ничья. Он одержал вторую победу подряд, 9 сентября в Челябинске он выиграл в 10-раундовом рейтинговом поединке промежуточной весовой категории до 56,2 кг у никарагуанца Эусебио Осехо по очкам.

30 мая 2015 года Градович проиграл в Лондоне британцу Ли Селби по очкам техническим решением судей в 8-м раунде и лишился титула чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF), которым владел на протяжении двух лет, проведя четыре защиты. С тех пор он с трудом выиграл по очкам у малоизвестных противников - бразильца Алдимара Силвы Сантоса и мексиканца Хесуса Галисии, а в апреле прошлого года разгромно проиграл перспективному мексиканцу Оскару Вальдесу техническим нокаутом в 4-м раунде. После чего сменил промоутера и перешел на категорию ниже - до 55,22 кг.

В послужном списке 30-летнего Беррио 23 победы (14 нокаутом), семь поражений и одна ничья.

Неожиданное поражение Нугаева

В другом поединке россиянин Рустам Нугаев не смог завоевать титул чемпиона Восточной Азии по версии WBA в весовой категории до 61,23 кг, проиграв колумбийцу Дейнеру Беррио по очкам. В послужном списке Нугаева теперь 29 побед (18 нокаутом), 8 поражений, 1 ничья. С 2011 по 2014 год он провел шесть поединков подряд в США и входил в десятку лучших по трем престижным версиям, но в 2014 году проиграл соотечественнику Денису Шафикову в поединке за звание претендента на титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) и вернулся в Россию, где провел третий бой кряду после двух побед. Беррио не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (11 нокаутом), одна ничья.

Россиянин Шавкат Рахимов завоевал пояс чемпиона Восточной Азии WBA в весе до 58,9 кг, выиграв в 10-раундовом поединке у филиппинца Джеймы Пайпи техническим нокаутом в 6-м раунде. Рахимов дважды побывал в нокдауне - во втором и третьем раундах, но в шестом отправил соперника на настил ударом по корпусу, тот успел встать за положенные десять секунд, но не был готов к продолжению боя. В активе Рахимова теперь 10 побед (8 нокаутом), ни одного поражения, Пайпы - 19 побед (7 нокаутом), 4 поражения, одна ничья.

Россиянин Евгений Чупраков защитил пояс Интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 58,9 кг, выиграв в 10-раундовом поединке у филиппинца Эдена Сонсоны техническим нокаутом в 5-м раунде. Филиппинец дважды побывал в нокдаунах - в третьем и четвертом раундах. В активе Чупракова теперь 18 побед (10 нокаутом), ни одного поражения, Сонсоны - 36 побед (13 нокаутом), 7 поражений, 2 ничьи.

Россиянин Юрий Кашинский защитил титул чемпиона Восточного региона WBO в весе до 90,71 кг. В 10-раундовом бою он победил бывшего "временного" чемпиона мира WBA соотечественника Валерия Брудова техническим нокаутом в 5-м раунде. Кашинский продлил серию побед до 12 (11 нокаутом) при отсутствии поражений. Брудов потерпел 12-е поражение при 44 победах (29 нокаутом).

Россиянин Михаил Алексеев стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBO в весовой категории до 58,9 кг. В 8-раундовом поединке он выиграл у мексиканца Сальвадора Брисеньо по очкам и продлил серию побед до 10 (4 нокаутом) при отсутствии поражений. В активе Брисеньо теперь 8 побед (3 нокаутом), 2 поражения.