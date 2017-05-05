Ротенберг: сборная России по хоккею выглядела единой командой в матче со шведами

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КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российская команда выглядела единым кулаком в стартовом матче чемпионата мира по хоккею против шведов. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертайме победитель выявлен не был. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.
"Команда сплотилась, выглядела единым кулаком, - сказал Ротенберг. - Это первая игра, важно было укрепить командный дух и победить столь сильного соперника. Сборная должна улучшать уровень игры в дальнейшем, для этого сделан первый шаг. Я бы выделил всю команду, в особенности Василевского, для него это был экзамен, он достойно его сдал, был лучшим на площадке".
"Здорово, что начали с самого сильного соперника этого чемпионата. В таких играх проверяется уровень сборной", - добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая.