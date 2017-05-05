Вратарь Фаст заявил, что ему было не трудно решить покинуть ЦСКА

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной Швеции по хоккею Виктор Фаст, выступавший за ЦСКА, сообщил, что для него не было трудным решением покинуть клуб. Об этом он рассказал журналистам.

Фаст выступал за ЦСКА последние два сезона и в прошлом году дошел до финала Кубка Гагарина. Контракт игрока с армейским клубом истек 30 апреля, и Фаст подписал контракт с шведским "Векшё".

"Не сказал, что было трудным для меня решением покинуть ЦСКА - я провел там два отличных года", - сказал Фаст.

Голкипер похвалил своего бывшего одноклубника Сергея Андронова, сравнявшего счет в первом матче чемпионата мира, в котором россияне выиграли у шведов по буллитам (2:1). "В третьем периоде соперник действовал активно, но в конце периода у нас было несколько неплохих моментов, хорошие шансы были и в овертайме. Поздравляю Андронова, к сожалению для мен. Он отличный парень, я знаю его в течение двух лет, и он хороший игрок", - подчеркнул он.

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман рассказал о главной задаче команды на чемпионате мира. "Большие площадки - это часть игры и турнира, нужно к ним приспособиться и исключить количество шансов соперников у наших ворот и использовать свои возможности. Цель нашей сборной - выиграть золотые медали чемпионата мира, как и у всех на турнире", - сказал он.

Следующий матч на турнире шведы проведут 8 мая против команды США.