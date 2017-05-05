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Вратарь Фаст заявил, что ему было не трудно решить покинуть ЦСКА

Спорт
5 мая, 21:25 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

Голкипер сборной Швеции выступал за ЦСКА последние два сезона и подписал контракт с шведским "Векшё"

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Виктор Фаст

Виктор Фаст

© Артем Коротаев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной Швеции по хоккею Виктор Фаст, выступавший за ЦСКА, сообщил, что для него не было трудным решением покинуть клуб. Об этом он рассказал журналистам.

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Фаст выступал за ЦСКА последние два сезона и в прошлом году дошел до финала Кубка Гагарина. Контракт игрока с армейским клубом истек 30 апреля, и Фаст подписал контракт с шведским "Векшё".

"Не сказал, что было трудным для меня решением покинуть ЦСКА - я провел там два отличных года", - сказал Фаст.

Голкипер похвалил своего бывшего одноклубника Сергея Андронова, сравнявшего счет в первом матче чемпионата мира, в котором россияне выиграли у шведов по буллитам (2:1). "В третьем периоде соперник действовал активно, но в конце периода у нас было несколько неплохих моментов, хорошие шансы были и в овертайме. Поздравляю Андронова, к сожалению для мен. Он отличный парень, я знаю его в течение двух лет, и он хороший игрок", - подчеркнул он.

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман рассказал о главной задаче команды на чемпионате мира. "Большие площадки - это часть игры и турнира, нужно к ним приспособиться и исключить количество шансов соперников у наших ворот и использовать свои возможности. Цель нашей сборной - выиграть золотые медали чемпионата мира, как и у всех на турнире", - сказал он.

Следующий матч на турнире шведы проведут 8 мая против команды США.

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