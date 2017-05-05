Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Штырков выиграл у бывшего бойца UFC де Фриса в Екатеринбурге

Спорт
5 мая, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В послужном списке 28-летнего Штыркова теперь десять побед (восемь досрочно) и ни одного поражения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Иван Штырков

Иван Штырков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков выиграл у британца Филиппа де Фриса нокаутом в первом раунде. Трехраундовый поединок супертяжелой весовой категории (свыше 93 кг) прошел в Екатеринбурге.

Этот бой стал главным событием турнира вместо боксерского поединка между россиянином Магомедом Курбановым и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Шейном Мосли, который был перенесен на декабрь из-за травмы американца.

В послужном списке 28-летнего Штыркова теперь десять побед (восемь досрочно) и ни одного поражения. В предыдущем поединке Штырков техническим нокаутом победил известного бразильца Антонио Силву. Также в активе россиянина победа над американцем Джеффом Монсоном техническим нокаутом в первом раунде.

30-летний де Фрис ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате. Всего на его счету в смешанных единоборствах 12 побед (11 досрочно), шесть поражений.

Смотрите также

Бой Штыркова с де Фрисом заменит поединок Мосли - Курбанов на турнире в Екатеринбурге

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
2
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в Фетхие
3
Слуцкий назвал возмутительным законопроект США по КНДР, допускающий контроль портов РФ
4
МИД РФ: полет спецборта Лаврова в Финляндию был согласован
5
Глава минобороны США распорядился пересмотреть программу ПРО
6
Минск не считает инцидент со сборной Белоруссии по хоккею во Франции исчерпанным
7
В Севастополе нашли схрон немецких боеприпасов и тротила Великой Отечественной войны
Темы дня
Загрузка...
Реклама