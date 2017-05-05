Россиянин Касумов завоевал бронзу на ЧЕ по вольной борьбе

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянин Исраил Касумов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг.
В схватке за третье место россиянин победил представителя Болгарии Николая Куртева со счетом 15:4. Еще одна бронза на счету азербайджанца Руслана Дибиргаджиева. Победителем стал Франк Камизо Маркес из Италии, в финале победивший представителя Польши Магомедмурада Гаджиева.
Для сборной России эта медаль стала десятой на нынешнем турнире, в котором также участвуют женщины и борцы греко-римского стиля. В активе россиян четыре золота, три серебра и три бронзы.
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови-Саде.