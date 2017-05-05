Братчикова удовлетворена реваншем у белоруски Мамашук в финале ЧЕ по борьбе

НОВИ-САД /Сербия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянка Анастасия Братчикова довольна, что смогла взять реванш у белорусской спортсменки Марии Мамашук в финале чемпионата Европы по борьбе в сербском Нови-Саде. Об этом спортсменка, завоевавшая золото турнира в весовой категории до 69 кг, рассказала журналистам.

В апреле 2016 года россиянка в финале квалификационного к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро турнира в сербском Зренянине уступила белорусской сопернице со счетом 2:4. Тогда обе спортсменки выступали в весе 63 кг.

"Я так рада, что смогла взять реванш за тот проигрыш во встрече за золото чемпионата Европы. Мы сегодня обе боролись до конца, поединок был очень непростой, - рассказала Братчикова. - Но я ждала этой победы, очень хотела выиграть, ведь это мой первый в карьере чемпионат Европы".

Ради победы на чемпионате Европы спортсменке пришлось прибавить в весе. "Надо было набирать, усиленно питалась - по две-три тарелки, плюс мучное и пирожные. И все равно немного не хватало, так что когда добралась до желаемой отметки, радости не было предела", - призналась Братчикова.

Спортсменка представляет Егорьевск. "В нашем регионе уже три чемпионки Европы, это Лера Коблова, Маша Гурова и Лера Лозинская. Я мечтала продолжить серию наших побед и счастлива, что у меня это получилось", - отметила Братчикова.

Чемпионат Европы завершится в Нови-Саде 7 мая.