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Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведов

Спорт
5 мая, 22:31 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

Россияне победили в серии буллитов, решающий бросок на счету Артемия Панарина

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России одержала волевую победу над командой Швеции в стартовом матче чемпионата мира по хоккею. Встреча, прошедшая в немецком Кельне, завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 2:1.

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Подопечные Олега Знарка второй крупный турнир подряд начинали против сборной Швеции. В сентябре прошлого года в Торонто на Кубке мира россияне проиграли шведам со счетом 1:2. В Кельн скандинавы привезли 16 игроков из Национальной хоккейной лиги, пятеро из которых выступали на том турнире - защитники Виктор Хедман и Оливер Экман-Ларссон, а также форварды Габриэль Ландеског, Карл Содерберг и Маркус Крюгер.

У россиян подобный опыт имели на два хоккеиста больше - вратарь Андрей Василевский, попавший в заявку, но не игравший в Торонто, и форварды Иван Телегин, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Артемий Панарин.

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Как и ожидалось, первый матч турнира с участием сборной России прошел при аншлаге. Вокруг и внутри арены на каждом шагу слышалась русская речь, поэтому не покидало ощущение, что матч проходил в России. Еще до начала игры стало ясно, что в плане поддержки перевес останется за сборной России.

К услугам посетителей "Ланксесс-Арены" были предоставлены два десятка палаток с едой и разливным пивом, магазины с сувенирной продукцией и несколько площадок, на которых проходили различного рода развлекательные мероприятия. Также на территории вокруг стадиона было установлено большее количество колонок, из которых звучали треки специально приглашенных диджеев.

Организаторы мероприятия сообщили ТАСС, что, по их ожиданиям, болельщикам в Кельне будет продано более 115 тысяч литров пива и 70 тысяч сосисок.

Долго запрягаем, но быстро едем

Начало матча осталось за сборной Швеции, которая сумела реализовать свое преимущество на 15-й минуте игры - шайбу забросил Элиас Линдхольм. Во второй двадцатиминутке игра выровнялась, но преимущество по броскам по воротам по- прежнему оставалось за шведами - 17-13.

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В заключительном игровом отрезке игра перевернулась с ног на голову. Россияне полностью завладели инициативой, что на 44-й минуте матча привело к взятию ворот - отличился Сергей Андронов, которому ассистировали Александр Барабанов и Иван Проворов. Подопечные Олега Знарка имели много возможностей выйти вперед, но в завершающей стадии им не хватило удачи. В итоге россияне перебросали соперников с подавляющим преимуществом - 14-3.

Овертайм победителя не выявил, и матч перешел в серию буллитов, в которых выше всяких похвал сыграл голкипер россиян Андрей Василевский. Вратарь отразил все три броска по своим воротам. А победу сборной России принес точный бросок форварда "Чикаго" Артемия Панарина.

После игры наставники команд отметили, что в первой части матча лучше действовали шведы, во второй - россияне. "Мы здорово начали и смогли отличиться, неплохо проводили игру в меньшинстве. Соперник значительно лучше провел вторую часть игры", - сказал главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг.

"Играли с хорошей командой. Третий период удался, немного поменяли, это дало свой результат. Будем готовиться к следующей игре", - отметил Знарок.

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По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, для старта турнира сборная России провела хороший матч. "У нас молодая команда, и сегодня она здорово сыграла в матче с серьезным соперником, особенно в третьем периоде. Блестящую шайбу забросил (Артемий) Панарин, - сказал Мутко ТАСС. - Победа придаст ей уверенности, надеюсь, что в дальнейшем команда будет только прибавлять, что результаты будут еще лучше, только вперед!".

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель остался в восторге от введения на матчах чемпионата мира нового формата овертаймов "три на три". Этот формат применяется только на предварительной стадии - команды с тремя полевыми хоккеистами играют пять минут.

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"Как вы могли видеть, 18 тысяч зрителей вставали, когда обе команды имели шансы забить в овертайме, - сказал Фазель. - Хоккей - это эмоции, как и для любой игры, для зрителей это было здорово. В последнем периоде российские игроки часто бросали, и они выглядели гораздо лучше. Ну, а буллиты - это всегда лотерея, но, как мне кажется, россияне в последние 20 минут выглядели лучше".

Результат первой игры чемпионата мира должен послужить для укрепления командного духа, считает первый вице- президент Федерации хоккея России и руководитель штаба сборной на турнире Роман Ротенберг.

"Команда сплотилась, выглядела единым кулаком, - сказал Ротенберг. - Это первая игра, важно было укрепить командный дух и победить столь сильного соперника. Сборная должна улучшать уровень игры в дальнейшем, для этого сделан первый шаг. Я бы выделил всю команду, в особенности Василевского, для него это был экзамен, он достойно его сдал, был лучшим на площадке".

Второй матч на турнире сборная России проведет против команды Италии 7 мая. Встреча начнется в 13:15 мск.

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