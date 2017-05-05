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Тедеев не удовлетворен результатом российских борцов на ЧЕ, несмотря на общую победу

Спорт
5 мая, 23:01 UTC+3 НОВИ-САД корр. ТАСС, Вероника Советова

В активе сборной России два золота, два серебра и три бронзы

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НОВИ-САД /Сербия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев, несмотря на победу в общекомандном зачете чемпионата Европы в сербском Нови-Саде, не удовлетворен результатом команды на турнире. Об этом он заявил ТАСС.

Золотые награды соревнований завоевали Ильяс Бекбулатов (65 кг) и Даурен Куруглиев (86 кг), серебро на счету Ахмеда Чакаева (61 кг) и Анзора Болтукаева (97 кг), бронза у Заура Угуева (57 кг), Исраила Касумова (70 кг) и Ахмеда Гаджимагомедова (74 кг).

"По количеству медалей и по заработанным очкам мы стали первыми в общекомандном зачете, - отметил Тедеев. - Для сравнения на прошлом турнире золотых наград у нас было три, а в общем зачете были вторыми. Но в целом результатом я не удовлетворен. Золота хотелось больше, хотя и понимаю, что всех медалей не возьмешь, надо быть реалистами, это спорт".

Тедеев отметил, что костяк команды составили дебютанты чемпионата Европы. "У нас в команде четыре дебютанта европейского чемпионата, это Чакаев, Гаджимагомедов, Куруглиев, Угуев, их награды здесь на перспективу. Лишь в одной весовой категории мы остались без медали, в тяжелом весе не смог добиться результата Алан Хугаев, не повезло ему с жеребьевкой. Отмечу, что большинство стран выступали здесь сильнейшими составами, мы же начали с чистого листа, этот старт промежуточный к Олимпиаде в Токио".

На втором месте в общекомандном зачете сборная Азербайджана, на третьем - команда Турции.

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