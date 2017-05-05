Федерация бобслея России впервые в своей истории намерена провести семинары для тренеров

ОРЕЛ, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России, которую в июне прошлого года возглавил двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков, до начала соревновательного сезона впервые в своей истории намерена провести обучающие семинары для региональных тренеров. Об этом Зубков сообщил ТАСС.

"Летом федерация впервые в своей истории планирует провести два больших семинара для тренеров, - заметил Зубков. - Семинары будут состоять из блоков: общефизическая подготовка и специализированная подготовка. Каждая региональная федерация направит своих представителей на это мероприятие. Они приедут на семинар и получат всю необходимую базовую информацию по своему виду спорта".

"Затем эти люди после возвращения в свой регион должны поделиться опытом со своими коллегами на месте, - продолжил собеседник агентства. - Второй блок семинаров будет проходить в октябре. Осенью тренеры будут изучать инвентарь, также пройдет обучение прохождения по трассе. Им будут даны азы правил пилотирования".

Зубков заметил, что сейчас большинство отечественных тренеров хорошо разбирается только в общефизической подготовке и технике старта. "А в пилотировании и в устройстве техники почти никто не разбирается. Мне некоторые говорят сейчас: а я уже знаю, где в бобе ручка находится. И это после многолетней работы в бобслее. Мне, например, было бы стыдно такое говорить", - признался президент Федерации бобслея России.

"Также сейчас мы проводим полную инвентаризацию всего имеющегося у нас инвентаря: бобов, скелетонов, - продолжил собеседник агентства. - Будет четко установлено, какие машины будут у основной команды, у молодежной сборной и т. д. Нам нужно четко понимать, в каком состоянии находится инвентарь, после чего хотим задействовать все машины. После инвентаризации мы безвозмездно передадим машины в региональные федерации, чтобы те могли эксплуатировать инвентарь, а также содержать его в рабочем состоянии и при необходимости ремонтировать".

Орел отчитался первым

Зубков днем 5 мая принял участие в работе открытого заседания президиума Федерации бобслея Орловской области, а перед этим встретился с губернатором региона Вадимом Потомским. "Я приехал в Орел по приглашению местного спортивного руководства. Здесь в федерации очень непростая обстановка, у многих слова расходятся с делом. Очень сложно развиваться в таких условиях, поэтому я приехал сюда, чтобы выслушать всех, они затем начали наконец-то по-настоящему работать", - заметил двукратный олимпийский чемпион.

"Это первая федерация, которая отчитывалась о своей работе в минувшем сезоне, - подчеркнул Зубков. - Несмотря на дефицит свободного времени, я считаю очень важным проехать по окончании работы по регионам и лично узнать, что происходит в федерациях на местах. Самое важное заключается в том, что сегодня представители Орловской области все вместе собрались и обсудили самые наболевшие вопросы, я надеюсь, что предложенные пути решения проблем не останутся просто словами, а будут реализованы на практике. Хочется верить, что в первых числах июня наконец- то заработает стартовая эстакада, которая давно простаивает без дела".

Присутствовавший на заседании президиума глава управления по спорту Орловской области Александр Муромский посетовал на сложности сотрудничества с местной федерацией бобслея, которая не присылает ему ни отчетов о проделанной работе, ни планов на будущее.

"Главное требование ко всем личным тренерам, чтобы у них были индивидуальные планы подготовки своих спортсменов, а сейчас такая практика практически отсутствует, - отметил Зубков. - А без таких планов невозможен полноценный диалог спортсменов, личных тренеров и тренерского штаба национальной команды".

Бобслей шагает по стране

После прихода Зубкова к власти, аккредитацию Федерации бобслея России имели только четыре региональные федерации: это федерации Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского и Краснодарского краев. Спустя год это число возросло до шести. "У нас уже аккредитованы региональные федерации Ленинградской и Иркутской области. В ближайшее время должна получить соответствующий документ и федерация Москвы. Организации, желающие быть аккредитованными, готовят специальную программу развития этого вида спорта в своем регионе", - подытожил собеседник агентства.