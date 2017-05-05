Сборная Германии по хоккею обыграла команду США на чемпионате мира

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Германии победили команду США со счетом 2:1 в матче чемпионата мира, который стартовал в пятницу в Париже и Кельне. Встреча группы А прошла в Кельне.

В составе сборной Германии шайбы забросили Тобиас Ридер (11) и Патрик Хагер (54). У американцев отличился Коннор Мерфи (52).

В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды России, Швеции, Словакии, Латвии, Дании и Италии. В первом матче дня в этой группе сборная России обыграла команду Швеции (2:1 в серии послематчевых буллитов).

Следующий матч сборная Германии проведет 6 мая против команды Швеции. Американцы на следующий день сыграют с датчанами.