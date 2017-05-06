Аутсайдер стоит на пути "Спартака" к титулу чемпиона России по футболу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Три матча в Перми, Туле и Москве пройдут в субботу в 27-м туре чемпионата России по футболу. "Спартак" принимает аутсайдера "Томь", а ЦСКА проведет гостевую встречу с пермским "Амкаром".

"Спартаку" до чемпионского титула осталось набрать всего четыре очка, три из которых красно-белые могут раздобыть в ближайшей встрече с занимающей последнее место "Томью". Сибиряки сохраняют лишь теоретические шансы остаться в премьер-лиге, однако команда, где в обороне собраны 20-летние футболисты с 18-летним голкипером Александром Мелиховым, перестала проигрывать с разгромными счетами, хотя очков практически не набирает. Лишь в предыдущей гостевой встрече с "Анжи" томичи едва не совершили сенсацию, упустив победу на последних секундах (3:3).

Неделю назад спартаковцы победили ЦСКА (2:1), фактически гарантировав себе титул, а в случае успеха в матче с сибиряками "Спартак" гарантирует себе второе место и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В главном еврокубке красно-белые в последний раз играли в 2012 году, заняв последнее место в группе.

При определенных раскладах "Спартак" может стать чемпионом страны уже в воскресенье - если победит "Томь", а "Зенит" потеряет очки в домашнем матче с "Тереком". В любом случае, победа над сибиряками приблизит "Спартак" к долгожданному трофею на расстояние вытянутой руки.

В первом круге "Спартак" не без труда обыграл томичей в гостях со счетом 1:0 благодаря мячу Фернандо, однако из футболистов, выходивших в ноябре в основном составе сибиряков, в команде остался лишь защитник Евгений Баляйкин. Субботний матч пройдет на "Открытие-Арене" в Москве, начало - 19:00 мск. Главный арбитр - Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

ЦСКА расстается с титулом

Программа 27-го тура откроется в 14:00 мск в Перми, где на стадионе "Звезда" местный "Амкар" примет ЦСКА. Армейцы уже в субботу могут сложить с себя чемпионские полномочия - в случае вечерней победы "Спартака" или если сами не сумеют обыграть "Амкар". Для ЦСКА задача на последние матчи - опередить "Зенит" и получить путевку в Лигу чемпионов, при этом конкуренты из Санкт-Петербурга в марте в Перми проиграли со счетом 0:2.

Однако с тех пор "Амкар" не может победить в семи матчах подряд, потерпев и первое домашнее поражение в чемпионате - от "Краснодара" со счетом 0:2. "Амкар" потерял даже теоретические шансы на четвертое место и путевку в Лигу Европы, так что в оставшихся матчах уральцы рассчитывают не опуститься ниже девятого места, чего с командой не случалось с 2008 года.

В первом круге подопечные Гаджи Гаджиева сумели отобрать у армейцев очки в Москве, сыграв со счетом 2:2. Все голы были забиты в первом тайме - на мячи Сергея Игнашевича и Зорана Тошича ответили Геогрий Джикия и Михаил Костюков. Дисквалифицированный Тошич и перешедший в "Спартак" Джикия своим командам в предстоящей игре не помогут.

Главный арбитр матча - Кирилл Левников из Санкт- Петербурга. У хозяев двухматчевый штраф отбывает защитник Бранко Йовичич.

"Ростов" дождался Граната

В 16:30 мск тульский "Арсенал" сыграет против "Ростова". Хозяева в 26 сыгранных матчах чемпионата забили лишь 14 голов - меньше всех в лиге, гости пропустили 12 мячей - и этому показателю также нет равных. Голкипер "Ростова" Никита Медведев не пропускает уже 10 матчей подряд, установив рекорд чемпионатов России.

Три весенних матча за пределами Ростова-на-Дону южане завершили нулевыми ничьими, и этот результат в Туле команду не устроит - от идущего четвертым "Краснодара" ростовчане отстают всего на три очка, надеясь вновь выступить в Лиге Европы. Тренерский штаб "Ростова" вновь рассчитывает на Владимира Граната и Тимофея Калачева, которые восстановились после травм.

Тулякам же необходима только победа - подопечные Сергея Кирьякова находятся на предпоследнем месте, но имеют шанс разом опередить и "Оренбург", и "Крылья Советов". Матч пройдет на стадионе "Арсенал", главный арбитр - Алексей Николаев из Москвы. В первом круге "Ростов" одержал над тульским клубом самую крупную свою победу в чемпионате - 4:1, когда дублем отметился Александр Ерохин, еще по мячу забили Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Гол престижа на счету Никиты Бурмистрова.

27-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют "Оренбург" - "Краснодар", "Рубин" - "Уфа" и "Зенит" - "Терек". В понедельник встречаются "Урал" - "Крылья Советов" и "Анжи" - "Локомотив".

После 26 сыгранных матчей "Спартак" лидирует, набрав 60 очков. 52 очка у "Зенита", 50 очков набрал ЦСКА.