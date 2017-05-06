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"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", прервав свою серию из девяти побед в чемпионате Англии

Спорт
6 мая, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

"Тоттенхэм" уступил на выезде "Вест Хэму" со счетом 0:1

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму" со счетом 0:1 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Олимпийский".

Мяч забил Маннуэль Лансини (65-я минута).

"Вест Хэм" прервал девятиматчевую победную серию "Тоттенхэма" в чемпионате Англии. "Тоттенхэм" занимает второе место в таблице (77 очков), на четыре очка отставая от лидирующего "Челси", который свой матч тура проведет 8 мая дома против "Мидлсбро".

"Вест Хэм" набрал 42 очка и поднялся на девятое место.

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