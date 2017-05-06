"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", прервав свою серию из девяти побед в чемпионате Англии

В Венесуэле протестующие свалили и подожгли памятник Уго ЧавесуМеждународная панорама 6 мая, 1:21
"Зенит" начинает борьбу за рекордный титул чемпиона России по волейболуСпорт 6 мая, 0:33
Игрок: поражение сборной США от немцев на ЧМ по хоккею не связано с расслабленностьюСпорт 6 мая, 0:23
Владимир Этуш отмечает день рождения на сцене родного Вахтанговского театраКультура 6 мая, 0:21
Аутсайдер стоит на пути "Спартака" к титулу чемпиона России по футболуСпорт 6 мая, 0:09
Сборная Германии по хоккею обыграла команду США на чемпионате мираСпорт 5 мая, 23:38
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии на чемпионате мираСпорт 5 мая, 23:35
Федерация бобслея России впервые в своей истории намерена провести семинары для тренеровСпорт 5 мая, 23:35
Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведовСпорт 5 мая, 22:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму" со счетом 0:1 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Олимпийский".
Мяч забил Маннуэль Лансини (65-я минута).
"Вест Хэм" прервал девятиматчевую победную серию "Тоттенхэма" в чемпионате Англии. "Тоттенхэм" занимает второе место в таблице (77 очков), на четыре очка отставая от лидирующего "Челси", который свой матч тура проведет 8 мая дома против "Мидлсбро".
"Вест Хэм" набрал 42 очка и поднялся на девятое место.