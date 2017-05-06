Игрок: поражение сборной США от немцев на ЧМ по хоккею не связано с расслабленностью

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КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Поражение сборной США от команды Германии в матче чемпионата мира по хоккею не связано с расслабленностью или недооценкой соперника. Такое мнение журналистам высказал нападающий американской сборной Джек Айкел.
В пятницу сборная США со счетом 1:2 уступила команде США в первом матче на чемпионате мира. Встреча группы А состоялась в Кельне.
"Мы пытались добиться победы, но немецкий голкипер был на высоте. Тяжело было проводить первый матч против команды- хозяйки, болельщики здорово их поддерживали. Нам нужно разобрать свои ошибки и двигаться дальше - турнир длинный, будем готовиться к следующей игре", - считает Айкел.
"У нас было множество моментов, все-таки мы нанесли 43 броска по воротам, - продолжил американец. - Необходимо реализовывать свои моменты".
"Никакой расслабленности или недооценки соперника у нас не было, мы приехали, чтобы выиграть чемпионат. Это просто хоккей. У нас молодая команда, но в ней много классных хоккеистов, способных добиваться результата", - заключил форвард.
Чемпионат мира проходит с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.