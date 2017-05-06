Президент Спортивного арбитражного суда Коутс переизбран на пост главы НОК Австралии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Австралийский юрист и спортивный деятель Джон Коутс, являющийся президентом Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне и вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК), переизбран на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Коутс, которому 7 мая исполнится 67 лет, получил 58 из 93 голосов на исполкоме организации и был переизбран на новый четырехлетний срок. Соперником Коутса на выборах была известная в прошлом австралийская спортсменка, чемпионка Олимпийских игр в Атланте по хоккею на траве Даниэлла Роуч, получившая 35 голосов. Всего в голосовании принимали участие представители 40 спортивных федераций, каждая из которых имеет по два голоса, и 13 членов исполкома Комитета.

Сообщается, что перевыборы Коутса помогут продолжить ему выполнять работу в координационной комиссии Международного олимпийского комитета по координации организации Игр-2020 в Токио.

Коутс, на любительском уровне занимавшийся академической греблей, стал членом НОК Австралии в 1982 году, в 1985-м он был назначен вице-президентом организации, а возглавляет ее с 1990 года. Главной заслугой Коутса перед страной считается тот факт, что в 2000 году Сидней сумел стать столицей Олимпиады. В 2009 году он стал членом исполкома Международного олимпийского комитета, а в 2013-м - вице-президентом МОК. С 1995 года Коутс занимал должность вице-президента CAS в Лозанне, а возглавил арбитраж в 2011 году.

Несмотря на убедительную победу Коутса, нынешние выборы и подготовка к ним проходили весьма напряженно - ранее Коутс регулярно переизбирался на свой пост на безальтернативной основе. С 2013 года Коутс является вице-президентом МОК, и, по мнению экспертов, именно этот фактор сыграл определяющую роль в позиции ряда спортивных федераций, представители которых посчитали, что возможное избрание Роуч на пост главы Национального олимпийского комитета лишит Австралию столь высокого уровня представительства в МОК.

Трения между НОК и национальным спорткомитетом

46-летняя Даниэлла (Дэнни) Роуч в прошлом возглавляла национальную федерацию хоккея на траве, в настоящее время она работает биржевым брокером и входит в состав Австралийской спортивной комиссии (АСК - национального спорткомитета). Свое решение бросить вызов Коутсу она мотивировала прежде всего крайне сложными отношениями между НОК и АСК, обострившимися после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На недавнем публичном мероприятии Коутс и председатель АСК Джон Уайли отказались пожать друг друг руки.

"Сейчас мы живем в условиях, когда финансирование спорта уменьшается, вот почему всем нам необходимо работать вместе и слаженно", - подчеркивала Роуч. Она также сообщила, что в случае избрания на пост президента национального Олимпийского комитета намеревалась работать абсолютно бесплатно (Коутс не получает официальной зарплаты, но ежегодно оценивает свои консультационные услуги на сумму 717 500 австралийских долларов (около 540 тысяч долларов США по текущему курсу).

Споры из-за финансирования спорта

Главным спорными моментом, по которому разошлись взгляды руководства НОК и АСК, является финансирование - Коутс публично резко критиковал поддерживаемую Уайли модель, позволяющую бизнесменам-спонсорам активно участвовать в принятии спортивными федерациями решений. По данным местной прессы, большое недовольство у многих австралийских участников Олимпиады в Рио, а также у официальных лиц в Канберре вызвала поддержка Коутсом решения МОК не отстранять от Игр всю сборную России. В преддверии Олимпиады в распоряжение СМИ попало письмо, отправленное Коутсом австралийскому министру здравоохранения и спорта, в котором он сообщил, что МОК не доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Многие считают главной заслугой Коутса перед страной тот факт, что в 2000 году Сидней сумел стать столицей Олимпиады. Однако показатели австралийских спортсменов на последовавших Играх неуклонно снижались. В Сиднее они завоевали в общей сложности 58 медалей (16 золотых), спустя 4 года в Афинах - 50 медалей (17), в 2008 году в Пекине - 46 медалей (14), в 2012 году в Лондоне - 35 медалей (8), в прошлом году в Рио-де-Жанейро - 29 медалей (8). Как указывала в канун сегодняшних выборов газета "Острэлиан", независимо от того, кто одержит на них победу, "остается главный вопрос: как остановить спад наших выступлений на Олимпиадах в условиях уменьшающегося государственного финансирования спорта".