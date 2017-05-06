Дабл-дабл Леонарда помог "Сан-Антонио" выйти вперед в серии плей-офф НБА с "Хьюстоном"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Сан-Антонио" в гостях победил "Хьюстон" со счетом 103:92 в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самыми результативными игроками встречи у гостей стали форварды Кауай Леонард и Ламаркус Олдридж (оба - по 26 очков). Леонард также записал на своей счет 10 подборов, оформив тем самым дабл-дабл. У "Хьюстона" самым результативным стал атакующий защитник Джеймс Харден, выступавший в матче на позиции разыгрывающего - 43 очка за 40 минут. Центровой хозяев Клинт Капела также отметился дабл-даблом, набрав за 31 минуту 12 очков и 16 подборов.

Счет серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Сан-Антонио", который впервые в текущем противостоянии 1/4 финала вышел вперед. Следующая игра серии пройдет 9 мая на площадке "Сан-Антонио".

В параллельной встрече "Кливленд" одержал гостевую победу над "Торонто" - 115:94. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Демар Дерозан - 37 очков за 40 минут. При этом более ни один игрок команды не смог преодолеть отметку в 20 набранных очков. У "Кливленда" самым результативным стал легкий форвард Леброн Джеймс - 35 очков. Тяжелый форвард клуба Кевин Лав набрал 16 очков и сделал 13 подборов, оформив таким образом дабл-дабл.

"Кливленд" уверенно ведет в серии - 3-0. Четвертый матч состоится 7 мая, хозяином паркета будет "Торонто".