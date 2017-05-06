Тренер: женская сборная России по борьбе допустила много непозволительных ошибок на ЧЕ

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НОВИ-САД /Сербия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Представительницы женской сборной России по спортивной борьбе, несмотря на победу в общекомандном зачете на чемпионате Европы в сербском Нови-Сад, допустили на турнире слишком много непозволительных ошибок. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Юрий Шахмурадов.
Победительницами чемпионата Европы в составе сборной России стали Любовь Овчарова в весовой категории до 60 кг и Анастасия Братчикова (69 кг), серебро у Натальи Малышевой (53 кг). Вторыми по количеству наград стали азербайджанки, третьими - представительницы Болгарии.
"Отборолись девушки на чемпионате Европы в меру своих возможностей, но результат мог быть и лучше - слишком много непозволительных ошибок здесь было допущено. Поэтому удовлетворения от первого общекомандного места нет, - отметил Шахмурадов. - Большим ударом стало поражение серебряного призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро Валерии Кобловой в весе до 58 кг - слишком уверена она была в своей победе".
"Рассчитывали на Инну Тражукову в 63 кг, но она не смогла проявить себя. Это чемпионат Европы - здесь рубиться надо было до последней секунды, до финального свистка. Понимаю, что впереди нам предстоит очень много черновой работы", - подчеркнул тренер.
Шахмурадов отметил победы Овчаровой и Братчиковой. "Борьба Овчаровой, ее молодость и желание бороться для меня - симфония, - сказал собеседник агентства. - Сильно прибавила Братчикова, ей очень нужен был такой титул, и она смогла его добиться. Даже несмотря на то, что пришлось прибавлять к старту в весе. Я пока не могу сказать, как сложится в этом олимпийском четырехлетии у нашей олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой, но в ее весе 69 кг появилась сильная спортсменка".
Чемпионат Европы завершится 7 мая. С 6 мая в борьбу на турнире вступают мастера греко-римской борьбы.