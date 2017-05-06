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"Анахайм" победил "Эдмонтон" в матче плей-офф НХЛ, отыгравшись со счета 0:3

Спорт
6 мая, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Решающую шайбу во втором овертайме забросил Кори Перри

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Кори Перри

© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Анахайм" обыграл "Эдмонтон" в овертайме со счетом 4:3 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Эдмонтона" шайбы забросили Леон Драйзайтль (21-я минута), Коннор Макдэвид (23) и Дрейк Каджула (33). В составе "Анахайма" отличились Райан Гецлаф (57), Кэм Фоулер (58), Рикард Ракелль (60), все шайбы были заброшены после того, как "Анахайм" снял вратаря. Победную шайбу во втором овертайме забросил Кори Перри (87). Гецлаф на 10-й минуте не смог реализовать буллит.

Российский нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке 12 минут 22 секунды.

"Анахайм" повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч серии пройдет в Эдмонтоне 8 мая.

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