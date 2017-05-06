Греческий теннисист пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных матчей

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Греческий теннисист Константинос Микос пожизненно дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки и организацию договорных матчей. Об этом сообщается на турецком сайте телеканала Eurosport.
По данным расследования независимой комиссии по расследованию коррупции в теннисе (TIU), в 2013 году Микос заплатил соотечественнику Александросу Якуповичу за нужный счет в сетах и матче. Микос делал ставки с двух аккаунтов в букмекерских конторах. Якупович был пожизненно дисквалифицирован в 2015 году.
25-летний грек занимал 1536-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).