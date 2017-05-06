Линдхольм: в овертаймах НХЛ больше борьбы и давления, чем на чемпионате мира

Боксер Саламов завоевал два региональных пояса, победив Маркича в Новой ЗеландииСпорт 6 мая, 12:09
Эксперт: хоккеистам сборной России нельзя подходить к игре с итальянцами расслабленнымиСпорт 6 мая, 12:03
ТАСС и "ВКонтакте" представляют проект "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России"Общество 6 мая, 11:50
Бывший чемпион мира по боксу Градович проведет следующий бой в сентябреСпорт 6 мая, 11:44
Организаторы ожидают, что матчи чемпионата мира по хоккею посетят более 600 тысяч человекСпорт 6 мая, 11:11
СМИ: китайский клуб предложил Терри контракт с зарплатой €29 млн в годСпорт 6 мая, 10:46
СМИ: Месси достиг договоренности о новом контракте с "Барселоной"Спорт 6 мая, 10:30
Георгиевская лента: от высокой награды к символу ПобедыОбщество 6 мая, 10:20
Нарисованные фельдшером письма-открытки войдут в летопись "Бессмертного полка" СевастополяОбщество 6 мая, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Борьбы и давления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) больше, чем на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал нападающий шведской команды, автор гола в ворота сборной России Элиас Линдхольм.
Шведы уступили российской команде со счетом 1:2 в серии буллитов в первом матче на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже. В этой игре впервые на чемпионатах мира был сыгран пятиминутный овертайм в формате "три на три". Такой формат применяется в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где Линдхольм выступает за "Каролину". В НХЛ матчи проходят на меньших по размеру площадках, чем на ЧМ.
"Для меня трех игр в Евротуре не было достаточно, чтобы привыкнуть к большой площадке после НХЛ. Что касается формата овертаймов, то здесь все то же самое, что и в Америке: шесть игроков на льду, два вратаря. Но в НХЛ больше борьбы в углах, больше давления, чем здесь", - отметил он.
Шведы повели в счете на 15-й минуте, в третьем периоде Сергей Андронов сравнял счет. В третьей двадцатиминутке шведы нанесли по воротам россиян только три броска, в то время как их соперник - 14.
"В третьем периоде соперник имел преимущество, у него было немало шансов. Но мы в конце игры получили несколько возможностей. Хотя понятно, что в третьем периоде мы должны были сыграть лучше", - сказал Линдхольм.
Свой второй матч на турнире шведы проведут в субботу - с немцами в Кельне.