Бывший чемпион мира по боксу Градович проведет следующий бой в сентябре

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Следующий поединок с участием бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Евгения Градовича состоится в сентябре. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"Градович и Курбанов проведут следующие бои в сентябре", - сказал Титов.

Градович в пятницу завоевал титул Интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 55,22 кг. В поединке, который прошел в Екатеринбурге, россиянин победил по очкам колумбийца Уго Беррио.

Россиянин Магомед Курбанов, у которого на конец года запланирован бой против американца Шэйна Мосли, техническим нокаутом победил литовца Виргилюса Стапулениса. На кону в поединке стоял титул Интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

В активе Градовича 23 победы (девять - нокаутом), два поражения, одна ничья, на счету Курбанова 11 побед (девять - нокаутом), ни одного поражения.