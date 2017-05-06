Боксер Саламов завоевал два региональных пояса, победив Маркича в Новой Зеландии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO) россиянин Умар Саламов завоевал вакантные титулы Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Восточной и Западной Европы Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 10-раундовом поединке в новозеландском Окленде он выиграл у боснийца Эмила Маркича техническим нокаутом в 4-м раунде.

Саламов уверенно захватил инициативу и контролировал ход поединка, ведя бой на дальней дистанции. Россиянин переигрывал соперника за счет скорости, преимущества в длине рук и активности, нанося большее число силовых ударов. В первых трех раундах Саламов не форсировал действия в атаке, но в четвертом раунде отправил боснийца в нокдаун, после чего провел затяжную серию атак, Маркич перестал на них отвечать и судья остановил бой за 45 секунд до гонга.

22-летний Саламов по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (14 нокаутом). Он впервые выступал за пределами России и Украины, в которой начал карьеру. В 2016 году он завоевал пояс IBO, выиграв у британца Боба Эджисэйфа по очкам.

В послужном списке Маркича 24 победы (19 нокаутом), 2 поражения.

Поединок прошел в андеркарде боя за титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе между новозеландцем Джозефом Паркером и румыном Рэзваном Кожану.