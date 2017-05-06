Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в морском порту Сочи

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Парк Кубка конфедераций 2017 года по футболу открылся в Южном моле морского порта Сочи, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия приняли участие бывший форвард сборной Австралии и английского "Ливерпуля" Харри Кьюэлл, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Анатолий Пахомов.

"Впереди нас ждет самый любимый праздник - чемпионат мира 2018 года, и всего лишь 50 дней осталось до старта Кубка конфедераций. Мы готовы к этому спортивному празднику", - подчеркнул Пахомов.

"Город напоминает мне Австралию по климату. Надеюсь, игроки сборной Австралии после Кубка конфедераций в Сочи захотят провести тут отпуск", - отметил Кьюэлл.

Посетителей парка в день открытия ждет разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в Сочи, которые разыгрываются каждые два часа. Наибольшей популярностью у посетителей парка пользуется фотосессия с талисманом ЧМ-2018 - волком Забивакой. Одно из главных украшений парка - трофей победителей Кубка конфедераций, с ним могут сфотографироваться все желающие. Вход в парк свободный.

После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.