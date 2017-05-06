Боксер Алоян удаленно примет участие в слушаниях CAS в связи с предстоящим боем

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МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Призер Олимпийских игр российский боксер Миша Алоян из-за подготовки к бою удаленно примет участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), запланированных на 9 мая. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.
Алоян 11 мая в Кемерове проведет поединок против кенийца Ника Отьено.
"Сейчас подготовка к бою, поэтому не едет на слушания", - сказал Кравцов.
Боксер является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако CAS 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая будет рассмотрена 9 мая.