Гендиректор: контракты тренеров Ушакова и Воронкова с ВК "Динамо" истекли

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МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Контракты главных тренеров мужской и женской команд краснодарского волейбольного клуба "Динамо" Андрея Воронкова и Константина Ушакова истекли, договоренности об их продлении пока нет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Борис Симоненко.
Как ранее сообщал ТАСС, обе команды подали заявки на выступление в следующем сезоне чемпионата России. На протяжении предыдущего сезона краснодарское "Динамо" испытывало проблемы с финансированием и имело долги по зарплате перед игроками и тренерами. Весной финансовые проблемы были разрешены.
"Пока (договоренности) нет. Контракты с ними закончились, пока мы не продлили. Будем планировать", - сказал Симоненко.
Воронков возглавил краснодарское "Динамо" в июле прошлого года, Ушаков работает с женской командой с 2014 года.