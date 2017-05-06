Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор: контракты тренеров Ушакова и Воронкова с ВК "Динамо" истекли

Спорт
6 мая, 12:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Как рассказал ТАСС генеральный директор клуба Борис Симоненко, пока нет договоренности о продлении соглашений со специалистами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Контракты главных тренеров мужской и женской команд краснодарского волейбольного клуба "Динамо" Андрея Воронкова и Константина Ушакова истекли, договоренности об их продлении пока нет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Борис Симоненко.

Как ранее сообщал ТАСС, обе команды подали заявки на выступление в следующем сезоне чемпионата России. На протяжении предыдущего сезона краснодарское "Динамо" испытывало проблемы с финансированием и имело долги по зарплате перед игроками и тренерами. Весной финансовые проблемы были разрешены.

"Пока (договоренности) нет. Контракты с ними закончились, пока мы не продлили. Будем планировать", - сказал Симоненко.

Воронков возглавил краснодарское "Динамо" в июле прошлого года, Ушаков работает с женской командой с 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
2
В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО
3
Семь пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП в Челябинске
4
Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину
5
WP: Флинна предупреждали об опасности контактов с российским послом в США
6
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
7
Искусственное мясо выходит на международный рынок
Темы дня
Загрузка...
Реклама