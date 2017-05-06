Матчи двух туров РФПЛ начнутся с минуты молчания в память павших в ВОВ

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Матчи 27-го и 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) начнутся с минуты молчания в память павших в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"На предстоящих матчах 27-го и 28-го туров чемпионата России мы почтим память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания", - говорится в сообщении.
Матчи 27-го тура пройдут с 6 по 8 мая, 28-го тура - с 12 по 14 мая.
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