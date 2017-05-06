Кьюэлл пригласил австралийских болельщиков в Сочи на матчи Кубка конфедераций

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СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Бывший форвард сборной Австралии и английского "Ливерпуля" Харри Кьюэлл пригласил болельщиков из своей страны в Сочи посетить матчи Кубка конфедераций 2017 года по футболу. Об этом он рассказал журналистам после церемонии открытия парка Кубка конфедераций в Сочи.
"Я приглашаю болельщиков из своей страны посетить Сочи, потому что матчи Кубка конфедераций важны как для сборной России, так и для сборной Австралии, и футболистам нужна поддержка болельщиков", - сказал Кьюэлл.
Он отметил, что Сочи полностью готов к проведению матчей турнира. Бывший форвард надеется, что в этом городе сборной Австралии удастся одержать победу, в том числе, и над сборной Германии. "На Кубке конфедераций нет слабых команд. Сборная Германии - сильный соперник, но я уверен, что шансы на победу у футболистов моей страны есть", - сказал Кьюэлл.
В субботу, 6 мая, в Южном моле морского порта Сочи открылся парк Кубка конфедераций. В церемонии открытия приняли участие Кьюэлл, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Анатолий Пахомов. После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.
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