Бывший игрок МЮ Гиггз посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футбола

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Известный в прошлом полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футбола. Его слова приводит газета Mirror.
Гиггз рассказал о своих проблемах после того, как полузащитник другого английского клуба "Эвертон" Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в психиатрическую больницу из-за подозрения на психическое расстройство. "Вся моя жизнь крутилась вокруг "Манчестер Юнайтед" в течение 28 лет, - рассказал 43-летний Гиггз. - Когда моя карьера игрока, а затем и тренера в МЮ подошла к концу прошлым летом, я был на важном этапе перемен в моей профессиональной и личной жизни. Я принял решение посетить психиатра, чтобы научиться, как лучше с этим справиться, и некоторые предложенные идеи помогли мне адаптироваться к новой жизни без футбола".
Ранее в СМИ появилась информация, что Гиггз может возглавить "Мидлсбро" в следующем сезоне. На протяжении всей своей профессиональной карьеры Гиггз выступал за "Манчестер Юнайтед". Он провел за клуб 963 матча в различных турнирах, в которых отметился 168 голами.
В составе МЮ Гиггз стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, стал девятикратным обладателем Суперкубка страны. Также вместе с клубом он дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз - на клубном чемпионате мира, в 2014 году Гиггз исполнял обязанности главного тренера клуба после увольнения Дэвида Мойеса.