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Ротенберг: ФХР организует для сборной России мероприятие в честь Дня Победы

Спорт
6 мая, 13:59 дата обновления: 6 мая, 14:20 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам первого вице-президента ФХР, команда обязательно отдаст должное ветеранам

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Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

© Артем Коротаев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация хоккея России (ФХР) 9 мая организует для хоккеистов сборной России специальное мероприятие, посвященное Дню Победы. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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© Антон Новодережкин/ТАСС

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира

"9 мая у нас будет мероприятие, в котором примет участие вся команда. Команда обязательно отдаст должное нашим ветеранам. Сейчас мы уточняем все детали посещения памятника, подробности будут позже. Мероприятие пройдет в 30 минутах езды от Кельна", - сказал Ротенберг.

Также первый вице-президент ФХР поделился мнением относительно соперников национальной команды на групповом этапе - команд Германии и США, которые накануне провели очную встречу (2:1). "Всем тренерским штабом смотрели этот матч. Обе команды хорошие. У США молодая сборная с хорошим движением, думаю они будут добавлять по ходу турнира, также как и шведы", - сказал Ротенберг.

"Германия сильный соперник, с хорошей вратарской линией. Домашняя поддержка им поможет. На чемпионате мира слабых соперников нет", - добавил первый вице-президент ФХР.

Сборная России выступает в группе А чемпионата мира, игры которой проводятся в Кельне. В первом матче, прошедшем в пятницу, она обыграла команду Швеции (2:1, по буллитам). В воскресенье россияне сыграют с итальянцами, а 8 мая - с немцами.

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