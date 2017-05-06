Ротенберг: ФХР организует для сборной России мероприятие в честь Дня Победы

Хуснуллин: стадион "Лужники" является одним из самых безопасных в миреСпорт 6 мая, 15:13
Кьюэлл призвал российских болельщиков стоять горой за сборную России по футболуСпорт 6 мая, 14:57
Тренер: сборная РФ по хоккею не будет экспериментировать в матче ЧМ с итальянцамиСпорт 6 мая, 14:52
Кьюэлл: внедрение роботов в мировой футбол произойдет в обозримом будущемСпорт 6 мая, 14:31
Вице-президент ФХР призвал не акцентировать внимание на переходе Шипачева в "Вегас"Спорт 6 мая, 14:04
Строительство теннисного центра в "Лужниках" планируют начать во второй половине 2017 годаСпорт 6 мая, 14:03
Ротенберг: ФХР организует для сборной России мероприятие в честь Дня ПобедыСпорт 6 мая, 13:59
Бывший игрок МЮ Гиггз посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футболаСпорт 6 мая, 13:41
Пахомов: инфраструктура Сочи полностью готова к проведению матчей Кубка конфедерацийСпорт 6 мая, 13:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация хоккея России (ФХР) 9 мая организует для хоккеистов сборной России специальное мероприятие, посвященное Дню Победы. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
"9 мая у нас будет мероприятие, в котором примет участие вся команда. Команда обязательно отдаст должное нашим ветеранам. Сейчас мы уточняем все детали посещения памятника, подробности будут позже. Мероприятие пройдет в 30 минутах езды от Кельна", - сказал Ротенберг.
Также первый вице-президент ФХР поделился мнением относительно соперников национальной команды на групповом этапе - команд Германии и США, которые накануне провели очную встречу (2:1). "Всем тренерским штабом смотрели этот матч. Обе команды хорошие. У США молодая сборная с хорошим движением, думаю они будут добавлять по ходу турнира, также как и шведы", - сказал Ротенберг.
"Германия сильный соперник, с хорошей вратарской линией. Домашняя поддержка им поможет. На чемпионате мира слабых соперников нет", - добавил первый вице-президент ФХР.
Сборная России выступает в группе А чемпионата мира, игры которой проводятся в Кельне. В первом матче, прошедшем в пятницу, она обыграла команду Швеции (2:1, по буллитам). В воскресенье россияне сыграют с итальянцами, а 8 мая - с немцами.