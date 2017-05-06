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Строительство теннисного центра в "Лужниках" планируют начать во второй половине 2017 года

Спорт
6 мая, 14:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Центр будет рассчитан на 20-30 кортов, из них около 20 будут открытыми

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Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Возведение теннисного центра в "Лужниках" планируется начать во второй половине 2017 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Проект теннисного комплекса утвержден. Думаю, во второй половине года перейдем к стройке", - сказал Хуснуллин. Он также добавил, что теннисный центр будет рассчитан на 20-30 кортов, из них около 20 будут открытыми.

Ранее стало известно, что в "Лужниках" планируется возвести порядка 30 объектов.

На главной арене комплекса пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года - матч открытия, один из полуфиналов и финал.

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