Строительство теннисного центра в "Лужниках" планируют начать во второй половине 2017 года

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Возведение теннисного центра в "Лужниках" планируется начать во второй половине 2017 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Проект теннисного комплекса утвержден. Думаю, во второй половине года перейдем к стройке", - сказал Хуснуллин. Он также добавил, что теннисный центр будет рассчитан на 20-30 кортов, из них около 20 будут открытыми.

Ранее стало известно, что в "Лужниках" планируется возвести порядка 30 объектов.

На главной арене комплекса пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года - матч открытия, один из полуфиналов и финал.