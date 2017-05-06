Кениец Кипчоге установил неофициальный мировой рекорд в марафоне

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Кениец Элиуд Кипчоге установил мировой рекорд в марафонском беге, преодолев дистанцию 42 км 195 метров за 2 часа 25 секунд. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Предыдущее достижение (2:02.57) принадлежало другому кенийцу Деннису Киметто и было установлено во время Берлинского марафона в 2014 году. Тем не менее, рекорд олимпийского чемпиона Игр-2016 в марафонском беге Кипчоге не будет ратифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), поскольку он был установлен не во время официального старта, а в ходе рекламной акции, целью которой было преодоление дистанции менее, чем за два часа. Поэтому официальный мировой рекорд в марафоне по-прежнему принадлежит Киметто.

"Я планировал выбежать из двух часов, однако на последних двух кругах сбавил темп на 10 секунд. Я счастлив, что сделал это за два часа", - сказал 32-летний Кипчоге. По его словам, забегу предшествовала тяжелая семимесячная подготовка.

Забег прошел на трассе "Формулы-1" в итальянской Монце.