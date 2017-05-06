Английский футболист дисквалифицирован на 14 месяцев за употребление кокаина

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Игрок клуба третьего дивизиона чемпионата Англии по футболу "Аккрингтон Стэнли" Патрик Лейси дисквалифицирован на 14 месяцев за употребление кокаина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Допинг-проба Лейси была взята в соревновательный период в ноябре 2016 года. Клуб принял решение разорвать контракт с 24-летним футболистом.

В прошедшем сезоне игрок провел 17 матчей, в которых забил один мяч.