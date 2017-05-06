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Кьюэлл: внедрение роботов в мировой футбол произойдет в обозримом будущем

Спорт
6 мая, 14:31 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, мая. /ТАСС

По его словам бывшего игрока сборной Австраии, на роботах, например, футболистам можно отрабатывать точность ударов

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Харри Кьюэлл

Харри Кьюэлл

© EPA/DAVID CROSLING

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Внедрение роботов в тренировочный процесс профессиональных футбольных команд произойдет в ближайшее время, считает бывший полузащитник сборной Австралии и английского "Ливерпуля" Харри Кьюэлл. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

В субботу Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи. После церемонии открытия австралиец провел дружеский турнир с Булыкиным, спортсмены должны были обыграть вратаря-робота. Победу одержал россиянин.

"Игра показала, что робота обыграть непросто, поэтому я считаю, что это великолепная идея внедрить в тренировочный процесс роботов. Уверен, в какой-то момент они (роботы) будут играть важную роль. Например, на футбольном поле выстраивать 11 роботов против 11 футболистов для отработки различных ударов, движений. И это вопрос обозримого будущего", - отметил Кьюэлл.

По его словам, например, на роботах футболистам можно отрабатывать точность ударов. "В этой части можно много опыта набраться", - подчеркнул собеседник агентства.

После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.

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