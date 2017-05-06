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Новозеландец Паркер защитил титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе

Спорт
6 мая, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

В 12-раундовом поединке в Окленде он выиграл у румына Рэзвана Кожану по очкам

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Новозеландец Джозеф Паркер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Окленде (Новая Зеландия) он выиграл у румына Рэзвана Кожану по очкам.

Новозеландец первоначально должен был встретиться с британцем Хьюи Фьюри, но тот получил травму и был вынужден отказаться от поединка. За несколько недель до боя приглашение провести поединок с Паркером принял занимающий 14-е место в рейтинге организации Кожану.

Паркер в первый раз защитил пояс, который завоевал в декабре прошлого года благодаря победе по очкам над американцем Энди Руисом. Титул WBO стал вакантным в октябре 2016 года, после того как британец Тайсон Фьюри отказался от него и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из-за невозможности проведения защиты ввиду проблем со здоровьем.

25-летний Паркер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - в его активе теперь 23 победы (18 - нокаутом).

На счету 30-летнего Кожану 16 побед (9 - нокаутом), 3 поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

Титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе владеет американец Деонтей Уайлдер, Международной боксерской федерации (IBF) и WBA - британец Энтони Джошуа.

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